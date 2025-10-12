Yeni Şafak
Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu

17:2612/10/2025, Pazar
AA
Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte çam ağaçlarının üstünde kar birikti. Kar ve sis dron ile görüntülendi.

Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu.


Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda hava sıcaklığı düştü. Dağın zirvesi ve kayak merkezlerinin bulunduğu noktalarda belirli aralıklarla kar yağışı ve sis görüldü.


Kar yağışının ardından yüksek kesimlerdeki çam ağaçları beyaz örtüyle kaplandı.

Kar ve sis dron ile görüntülendi.

#KASTAMONU
#Ilgaz Dağı
#kar yağışı
