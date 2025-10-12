Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte çam ağaçlarının üstünde kar birikti. Kar ve sis dron ile görüntülendi.

