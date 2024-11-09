İsrail’e dur demesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Trump’ın İsrail’in başlattığı çatışmaları durdurma vaadi olduğunu hatırlattı ve ekledi: “Biz o vaadin yerine

getirilmesini ve İsrail'e 'Dur' denilmesini isteriz.” Erdoğan yeni dönemde Trump ile; F-35 uçakları, S-400’ler, Suriye’de PKK/YPG’ye verilen destek ve bölgedeki ABD askerlerinin çekilmesi konularını görüşeceklerini kaydetti.