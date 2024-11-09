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Yeni Şafak Gazetesi'nin 9 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Enflasyonda altı puanlık revizyon
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, piyasaların merakla beklediği 2024'ün
Dördüncü Çeyrek Enflasyon raporunu açıkladı. Buna göre, yıl sonu enflasyon tahmini 6 puan artırılarak yüzde 38'den yüzde 44'e yükseltildi. 2025 ve 2026 enflasyon tahminleri ise sırasıyla, yüzde 21 ve yüzde 12 seviyesine çıkarıldı. Karahan, ilk faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin olarak, "Veri odaklı gidiyoruz, tarih vermek zor" dedi.
İsrail’e dur demesini bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Trump’ın İsrail’in başlattığı çatışmaları durdurma vaadi olduğunu hatırlattı ve ekledi: “Biz o vaadin yerine
getirilmesini ve İsrail'e 'Dur' denilmesini isteriz.” Erdoğan yeni dönemde Trump ile; F-35 uçakları, S-400’ler, Suriye’de PKK/YPG’ye verilen destek ve bölgedeki ABD askerlerinin çekilmesi konularını görüşeceklerini kaydetti.
Galatasaray hedefe doğru
UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Tottenham'ı devirip 10 puanla 3. sıraya yerleşen Galatasaray, turnuvanın en büyük favorilerinden biri olduğunu gösterdi. Son 16 turu için avantaj yakalayan sarı-kırmızılılar, 3. kez Avrupa’dan kupa getirmenin planlarını
yapmaya başladı.