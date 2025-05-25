İstanbul haberleri: Silivri'de kafe alevlere teslim oldu, faciadan dönüldü

Alevler kafeyi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yoğun çalışmaların ardından yangın, diğer kafelere sıçramadan kontrol altına alındı.