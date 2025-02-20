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İstanbul Küçükçekmece'de çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi

İstanbul Küçükçekmece'de çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi

08:1420/02/2025, Perşembe
G: 20/02/2025, Perşembe
AA
DHA
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Küçükçekmece'de 7 katlı bir binanın duvarlarından gelen sesler üzerine çatlama şüphesi ile tahliye edildi. İhbar üzerine sevk edilen ekipler binada inceleme yaparken, tahliye edilen vatandaşlar otellere yerleştirildi.

Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak'ta bulunan 7 katlı binadaki bir dairede yaşayan vatandaşlar, banyoda bazı çatlaklar olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından binada kalan vatandaşlar tahliye edildi.

Binayla ilgili karar, belediye ekiplerinin yapacağı detaylı incelemelerin ardından verilecek.

"KAROT SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLECEK"


Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, "Gece saat 23.00 gibi 112 Acil ihbar hattımıza gelen ihbar üzerine AFAD, UMKE, polis ve belediye ekiplerimiz gelerek binada inceleme yaptılar. Binada daha önce bir karot alınmış. Tedbiren vatandaşlarımızı buradan tahliye ettik. Karot sonucuna göre ise artık bina ile ilgili ne karar verilecekse ona göre işlem yapılacak" şeklinde konuştu.



#İstanbul
#Küçükçekmece
#Bina

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