İstanbul Küçükçekmece'de çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi

"KAROT SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLECEK"





Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, "Gece saat 23.00 gibi 112 Acil ihbar hattımıza gelen ihbar üzerine AFAD, UMKE, polis ve belediye ekiplerimiz gelerek binada inceleme yaptılar. Binada daha önce bir karot alınmış. Tedbiren vatandaşlarımızı buradan tahliye ettik. Karot sonucuna göre ise artık bina ile ilgili ne karar verilecekse ona göre işlem yapılacak" şeklinde konuştu.