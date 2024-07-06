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İstanbul ve bazı illerde görülen cisim meteor mu? Uzman isim gerçeği açıkladı

13:08 - 6/07/2024 Cumartesi
AA

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi Müdürü Doç. Dr. Mesut Yılmaz, dün akşam saatlerinde yurdun çeşitli illerinde, gökyüzünde süzüldüğü görülen parlak ışık kütlesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, dün gökyüzünde süzülen parlak ışık kütlesinin hızı dolayısıyla meteordan çok "uzay çöpü"ne benzediğini söyledi.

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Bu konuda yayınlanan görüntüleri izlediğini ve mevcut görüntüler üzerinden net bir şey söylemenin zor olduğunu dile getiren Yılmaz, "İlk izlenelim olarak, görüntülere baktığımızda o cisim meteora benzemiyor. Çünkü atmosfere giren cismin hızı biraz düşük duruyor. Meteorlar çok daha hızlı atmosfere giriş yapıyorlar. En düşüğünün saatteki hızı 40 bin kilometre ve bu 260 bin kilometreye kadar çıkabiliyor ama oradaki görüntüye baktığımızda düşük hızlı bir cisme benziyor. Bir uzay çöpü olma ihtimali var." diye konuştu.

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Uzayda binlerce uydu bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Gökyüzünde görünen, bu uydulardan, uzay istasyonundan ya da roketlerden kopan bir parça olabilir." dedi.

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Düşen cismin etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, şöyle dedi:


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"Eğer meteor olsaydı bunun etkisi muhakkak hissedilirdi. Yani düştüğü yerde ciddi bir krater, bir patlama, ormanlık alana düşerse yangın, denize düştüğünde de küçük bir çaplı tsunami oluşurdu. Yani patlamanın etkisi muhakkak hissedilirdi. Her yıl tonlarca parçacık zaten atmosferimize düşüyor ama onların çoğu zaten bizim atmosferimizde eriyip yok oluyor, yeryüzeyine kadar ulaşmıyorlar. Dolayısıyla meteor olsaydı onu muhakkak anlardık. Bu yapay, insan yapımı bir şeyse eğer onlar da aslında parçalanır, ufalanırlar ve yere düştüklerinde de çok fazla ciddi bir etkisi olmaz. Zaten o yüzden herhalde düştüğü yerle ilgili bir sıkıntı olmadı henüz."

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Yılmaz, meteor düşmelerinin doğal süreçler olduğuna işaret ederek, "Dünyaya her yıl binlercesi zaten düşüyor. Bazıları böyle irili ufaklı oluyor, bazıları birazcık daha büyük olabiliyor. Burada da anormal bir durum yok. Yeter ki 30 metreden daha büyük çaplı meteorlar düşmesin. Bizim en büyük korkumuz onlar. Çünkü gerçekten dünyaya ciddi hasarlar, zararlar verebilir." ifadelerini kullandı.

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Yılmaz, gökyüzünden düşen bir parçaya rastlanması durumunda buna dokunulmaması gerektiğini ifade ederek, "Çünkü bunlar zaman zaman radyasyon içerebiliyor. Uzak dursunlar ve hemen yetkililere haber versinler." uyarısında bulundu.

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#Meteor
#İstanbul
#Mesut Yılmaz
#Uzay çöpü
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