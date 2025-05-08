İstanbul'da depremin ardından konut fiyatları uçuşa geçti: Depremin merkezi Silivri'de metrekare fiyatı 37 bine çıktı

MARMARA KIYISINDAKİ İLÇELERLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA FARKLAR AÇILIYOR





Marmara Denizi kıyısındaki ilçelerle kıyaslandığında, Karadeniz kıyısındaki ilçelerdeki fiyat farkı dikkat çekiyor.





Örneğin; Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz gibi ilçelerde metrekare fiyatları sırasıyla 59 bin TL ile 124 bin 700 TL arasında değişiyor.





Oysa Marmara kıyısındaki Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih gibi ilçelerde fiyatlar, sırasıyla 94 bin 700 TL, 60 bin 300 TL ve 38 bin 800 TL olarak kaydedildi.







