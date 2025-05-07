İstanbul'da kaçak parfüm operasyonu: 110 milyon liralık ürün ele geçirildi

Yapılan incelemelerde, ünlü markalara ait çok sayıda sahte parfümün piyasaya sürülmek üzere depolandığı tespit edildi. 4 ayrı adrese 6 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla 1 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 110 milyon lira olan; 20 bin 453 dolumu tamamlanmış parfüm ile 109 bin 436 boş kutu, şişe, etiket ve kapaktan oluşan toplam 129 bin 889 ürün ele geçirildi.