İstanbul'da kar aralıklarla etkili oluyor: Kartal Aydos'ta çatılar beyaza büründü

Kartal Aydos Ormanı'nda sabahın erken saatlerinde yağan kar yağışı çatıları beyaza bürüdü. Yerlerin karla kapladığını görenler kar topu oynadı.
İstanbul kent genelinde gece saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışı, sabahın erken saatlerinde de etkisini gösterdi.
İstanbul'un yüksek yerlerinde daha yoğun bir şekilde yağan kar, Kartal Aydos Ormanı'nda çatıları beyaza bürüdü. Ağaçların da beyaz örtüyle kaplandığı görüldü.
Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar mola vererek kar topu oynadı. Kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
"Kar yağışını görünce kartopu oynadık"
Kızıyla birlikte kartopu oynayan Erkan Tozkoparan, "Daha çok bekliyorduk. Buna da razıyız. Yüksek kesimlerde etkili yağıyor. Okulların tatil olup olmayacağını yakından takip ediyoruz. Buraya yakın oturuyoruz. Karı görünce kartopu oynadık." dedi.
Okula giderken mola verip kartopu oynayan Lagün Tozkoparan, "Karın daha çok yağmasını bekliyordum. Tatil olur diye düşünüyordum. Haftaya da yağacakmış. O zaman tutar inşallah. Okula gidiyorduk. Mola verdik. Çok eğlendik" diye konuştu.