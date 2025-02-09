İstanbul'da kolonlarından ses gelen 4 katlı bina tahliye edildi: 'Apar topar dışarı çıktık'

Tuzla'da duvarlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina tedbiren boşaltıldı.
Belediye ekipleri, yaptıkları ön inceleme sonrası binanın tahliye edilmesine karar verdi.
Ekiplerin yaptıkları ilk incelemelerde binanın yıkılma riski taşıdığı tespit edildi.
Bina tedbiren boşaltılırken, zabıta ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Apartman sakinlerinden Murat Şahin, binanın ikinci katının duvarlarında çatlak oluştuğunu ve bu esnada ses çıktığını söyledi.
Gelen sesler üzerine korktuklarını belirten Şahin, "Hemen çocuklarla dışarı çıktık. İlgili bütün kamu kurumları gelerek burada inceleme yaptı. Zaten bina kentsel dönüşümde. Durum incelenecek ve ona göre hareket edeceğiz" dedi.