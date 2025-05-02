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İstanbul’da tarihi anlar: 26 yıldır yollardaydı, köprüde görüntülendi

İstanbul’da tarihi anlar: 26 yıldır yollardaydı, köprüde görüntülendi

13:062/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
AA
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<p>Yürüyerek dünyayı dolaşma hedefiyle 1998’de Şili’den yola çıkan İngiliz gezgin Karl Bushby, 26 yıl süren macerasında İstanbul’a ulaştı. Amerika’dan Asya’ya uzanan binlerce kilometrelik rotasını adım adım kateden Bushby, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü yürüyerek geçerek Avrupa kıtasına ulaştı. Tarihi geçişi sırasında dronla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada da gündem oldu.</p>
Yürüyerek dünyayı dolaşma hedefiyle 1998’de Şili’den yola çıkan İngiliz gezgin Karl Bushby, 26 yıl süren macerasında İstanbul’a ulaştı. Amerika’dan Asya’ya uzanan binlerce kilometrelik rotasını adım adım kateden Bushby, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü yürüyerek geçerek Avrupa kıtasına ulaştı. Tarihi geçişi sırasında dronla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada da gündem oldu.

İngiliz gezgin Karl Bushby, 26 yıl önce Şili’den başladığı kıtalar arası yürüyüşünde önemli bir eşiği İstanbul’da geçti. Yalnızca yürüyerek dünyayı dolaşma hedefiyle yola çıkan Bushby, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü yürüyerek geçerek Asya’dan Avrupa’ya adım attı. Yaklaşık 50 bin kilometrelik rotasında zorlu coğrafyaları aşan 56 yaşındaki gezginin İstanbul'da köprüdeki geçişi, dronla kaydedildi

Kıtalar arası yolculuğun yalnızca yürüyerek de yapılabileceğini kanıtlamak amacıyla 26 yıl önce Şili’den yola çıkan İngiliz gezgin Karl Bushby, yaklaşık 50 bin kilometrelik yürüyüşünün önemli bir etabını İstanbul’da tamamladı.

56 yaşındaki Bushby, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü yürüyerek geçerek Asya’dan Avrupa’ya adım attı.

1998 yılında Şili’den başladığı yolculuğunda bugüne kadar Amerika kıtasını baştan sona kateden Bushby, Darien Boşluğu gibi geçilmesi imkansız kabul edilen coğrafyalardan geçerek Panama’dan Kuzey Amerika’ya ulaştı.

Meksika, ABD ve Kanada üzerinden Alaska’ya yürüyen gezgin, 2006 yılında Bering Boğazı’nı buzlar üzerinden yürüyerek Rusya’ya geçerek tarihe geçmişti.

26 YILIN ARDINDAN TÜRKİYE’DE

Yıllar süren zorlu yolculuğun ardından Türkiye’ye ulaşan Bushby, İstanbul’un simgelerinden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden yürüyerek geçerken dron ile görüntülendi.












































































Eşsiz manzara eşliğinde yürüyüşünü sürdüren İngiliz gezgin, Asya ile Avrupa’yı birleştiren 15 Temmuz Köprüsünden geçişiyle "yürüyerek kıtalar arası geçiş" hayalini bir adım daha ileriye taşıdı.

İşte İngiliz gezgin Karl Bushby'in 26 yıllık dünya turundan bazı görüntüler;

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