İstanbul’da tarihi anlar: 26 yıldır yollardaydı, köprüde görüntülendi

Kıtalar arası yolculuğun yalnızca yürüyerek de yapılabileceğini kanıtlamak amacıyla 26 yıl önce Şili’den yola çıkan İngiliz gezgin Karl Bushby, yaklaşık 50 bin kilometrelik yürüyüşünün önemli bir etabını İstanbul’da tamamladı.