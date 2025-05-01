İstanbul'da vali bile giremiyor: Görevli şaşkına döndü, navigasyon genç kızı bakın nereye götürdü

Sonrasında baktım ki arkamda metrobüs var. O an anladım metrobüs yoluna girdiğimi. Fakat benim hızım en fazla 60-70 kilometre görüyor. Arkamdaki metrobüse yol vermek için diğer şeride geçtim, ama o hız sınırını korudu. Allah'tan ki korudu, hemen önüme bir metrobüs çıktı o sırada. Ben de hemen kendi şeridime geçtim. Sonra diyorum ki, 'İllaki bir sapak vardır, navigasyon beni buraya yönlendirdiğine göre' diye düşünüyorum. Baktım en güvenli yol düz bir şekilde gitmek...