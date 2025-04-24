İşte deprem anında yapılması gerekenler: Hayat kurtaran 20 kritik uyarı





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, deprem sırasında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgilendirme yaptı.

Açıklamada şu uyarılara yer verildi:

Panik yapmayın.

Telefonları sadece acil durumlar için kullanın.

Sabitlenmemiş dolap, raf ve pencere gibi eşyalardan uzak durun.

Güvenli bir yer bulun. Masa altı ya da kanepe gibi koruma sağlayacak eşyaların yanına geçin, çömelin ve “hayat üçgeni” oluşturun.







