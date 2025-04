"7 büyüklüğündeki deprem, 6'lık depremden 10 kat güçlü"





6,2 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmamasının sebebini açıklayan Jeoloji Mühendisi Dr. Ramazan Demirtaş, ise "7 büyüklüğündeki bir deprem, 10 tane 6 büyüklüğündeki depreme karşılık gelir. Yani 10 kat daha güçlüdür. Enerji olarak da 30 katından daha fazladır. Aradaki 0,1 küsurat bile çok önemli. 6,2'lik deprem yıkım ve can kaybına neden olabilirdi. Ama yerel zemin koşullarının yanında dalgaların yayılma mekaniği var. Yüzey dalgaları yayılırken birkaç faktör olumsuzsa yıkılma olabiliyor. 6,2'lik depremi önceden tarif etseniz mutlaka yıkım ve can kaybı olurdu. Nerede? Özellikle Avrupa Yakası'nın kıyı kesimlerinde. Zeytinburnu, Bağcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece gevşek alüvyonların üzerinde bulunuyor. Ama buna rağmen can kaybı yok. Çünkü depremin ivmesi çok düşük oldu, 0.1 g civarında oldu. Eğer bu değer 0.2-0.3 g civarında olsaydı o zaman yıkım olabilirdi. Her gevşek zemin üzerinde binalar yıkılacak diye bir kural yok. Diğer faktörler olumluysa yıkım gerçekleşmiyor." dedi.