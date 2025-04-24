İstanbul'da Silivri açıklarında dün meydana gelen ve 13 saniye süren 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları sürerken ürküten senaryolar peş peşe gelmeye başladı. Marmara depremiyle ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, "Deprem 7.2 olsaydı ne olurdu?" sorusuna ürküten bir yanıt verdi. 6,2 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmamasının sebebini açıklayan Jeoloji Mühendisi Dr. Ramazan Demirtaş, ise "7 büyüklüğündeki bir deprem, 10 tane 6 büyüklüğündeki depreme karşılık gelir. Yani 10 kat daha güçlüdür. Enerji olarak da 30 katından daha fazladır." diyerek 7'lik depremde yaşanacak senaryoyu açıkladı. İşte 7,0 ,7,2 ve 7,5'lik İstanbul depremi için o ürküten senaryo...
Silivri açıklarında meydana gelen 6,2'lik depremin ardından meydana gelen 266 artçı deprem "İstanbul'da büyük deprem olacak mı?" sorusunu yeniden gündeme getirdi.
Açıklamalar peş peşe yapılırken Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, "Deprem 7.2 olsaydı ne olurdu?" sorusuna verdiği cevapla herkesi korkuttu.
Ekol TV'de canlı yayına konuk olan Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, dün İstanbulluların yaşadığı depremi değerlendirdi.
Deprem 7.2 olsaydı ne olurdu?
Prof. Dr. Çelik, "2019 depremine göre 4-5 kat daha güçlü bir deprem yaşandı. 7,2 olsa, 32 kat daha büyük bir deprem olurdu" dedi.
"Deprem 7,5 büyüklüğünde olsaydı..."
7.2'lik depremin bu depremin tam 32 kat fazlası olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çelik, deprem 7.5 olursa ise bu hissettiğimiz depremin 90 katı büyüklüğünde olduğunu ifade etti.
"7 büyüklüğündeki deprem, 6'lık depremden 10 kat güçlü"
6,2 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmamasının sebebini açıklayan Jeoloji Mühendisi Dr. Ramazan Demirtaş, ise "7 büyüklüğündeki bir deprem, 10 tane 6 büyüklüğündeki depreme karşılık gelir. Yani 10 kat daha güçlüdür. Enerji olarak da 30 katından daha fazladır. Aradaki 0,1 küsurat bile çok önemli. 6,2'lik deprem yıkım ve can kaybına neden olabilirdi. Ama yerel zemin koşullarının yanında dalgaların yayılma mekaniği var. Yüzey dalgaları yayılırken birkaç faktör olumsuzsa yıkılma olabiliyor. 6,2'lik depremi önceden tarif etseniz mutlaka yıkım ve can kaybı olurdu. Nerede? Özellikle Avrupa Yakası'nın kıyı kesimlerinde. Zeytinburnu, Bağcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece gevşek alüvyonların üzerinde bulunuyor. Ama buna rağmen can kaybı yok. Çünkü depremin ivmesi çok düşük oldu, 0.1 g civarında oldu. Eğer bu değer 0.2-0.3 g civarında olsaydı o zaman yıkım olabilirdi. Her gevşek zemin üzerinde binalar yıkılacak diye bir kural yok. Diğer faktörler olumluysa yıkım gerçekleşmiyor." dedi.
İşte deprem anında yapılması gerekenler: Hayat kurtaran 20 kritik uyarı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, deprem sırasında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgilendirme yaptı.
Açıklamada şu uyarılara yer verildi:
Panik yapmayın.
Telefonları sadece acil durumlar için kullanın.
Sabitlenmemiş dolap, raf ve pencere gibi eşyalardan uzak durun.
Güvenli bir yer bulun. Masa altı ya da kanepe gibi koruma sağlayacak eşyaların yanına geçin, çömelin ve “hayat üçgeni” oluşturun.
Başınızı iki elinizin arasına alın veya yastık, kitap gibi koruyucu bir nesneyle koruyun. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda kalın.
Çök–kapan–tutun hareketini uygulayın.
Merdivenlere veya çıkışlara koşmayın.
Balkona çıkmayın, balkon ya da pencerelerden atlamayın.
Asansör kullanmayın.
Kibrit veya çakmak yakmayın, elektrik düğmelerine dokunmayın.
Tekerlekli sandalyedeyseniz tekerlekleri kilitleyin, baş ve boynunuzu koruyun.
Mutfak, laboratuvar gibi alanlardaysanız ocak, fırın gibi cihazları kapatın, dökülebilecek maddelerden uzaklaşın.
Sarsıntı geçince elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın, soba ve ısıtıcıları söndürün.
Gerekli eşyaları alarak daha önce belirlenen yoldan binayı terk edin, toplanma alanına gidin.
Okul veya iş yerindeyseniz sağlam masa/sıra altı ya da yanına geçin; koridordaysanız duvar kenarında çök–kapan–tutun hareketini yapın.
Pencerelerden ve cam eşyalardan uzak durun.
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