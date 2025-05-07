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İstanbullular dikkat! İSKİ duyurdu: 10 saat su verilemeyecek

İstanbullular dikkat! İSKİ duyurdu: 10 saat su verilemeyecek

12:507/05/2025, Çarşamba
AA
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle 3 ilçede 10 saat su kesintisi uygulanacağını açıkladı. İşte su kesintisinin yaşanacağı ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle 3 ilçenin bazı mahallelerinde bugün saat 20.00'den itibaren 10 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Silahtar Terfi Merkezi çıkışında yer alan isale hattında vana ve debimetre montaj çalışmaları yapılacak.

Su kesintisinin yapılacağı ilçe ve mahalleler


Çalışmalar nedeniyle bugün saat 20.00'den itibaren 10 saat süreyle şu mahallelere su verilemeyecek:

Gaziosmanpaşa ilçesinde Bağlarbaşı, Şemsipaşa, Hürriyet, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa ve Karadeniz Mahalleleri.

Eyüpsultan ilçesinde Esentepe, Sakarya, Karadolap, Alibeyköy, Yeşilpınar, Akşemsettin ve Çırçır Mahalleleri.

Sultangazi ilçesinde 75. Yıl, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri.

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