İstanbul'u fırtına vurdu: Beyoğlu'nda bina çöktü Kağıthane ve Sancaktepe'de çatı uçtu

İstanbul'da etkili olan fırtına ve sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Avrupa yakasında dolu yağışı etkili olurken, Beyoğlu'nda ahşap metruk bina kısmen çöktü, Kağıthane'de çatılar araçların üzerine düştü, Sancaktepe'de ise çatıdan koparak tellere çarpan parçalar, sokağın elektriğinin kesilmesine neden oldu. Küçükçekmece'de ise inşaat güçlendirmesi olan binanın sıvası yağmur ve rüzgarın da etkisiyle uçtu.

1 /12 Kent genelinde akşam saatlerinde sağanak yağışla birlikte şiddetini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde birçok noktada çatılar uçtu, araçlar ve elektrik hatları zarar gördü.

2 /12 BEYOĞLU'NDA AHŞAP BİNA KISMEN ÇÖKTÜ

Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi Şeritçi Sokak'ta riskli olduğu gerekçesiyle daha önceden mühürlenen iki katlı ahşap bina, şiddetli rüzgara dayanamayarak kısmen çöktü. İkinci katı yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

3 /12 KAĞITHANE'DE KOPAN ÇATI PARÇALARI, ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kağıthane Nurtepe Mahallesi Eğriçınar Sokak'ta, fırtına nedeniyle bir binanın çatısından kopan parçalar, park halindeki araçların üzerine düştü.

4 /12 İtfaiye ekipleri sokakta önlem alıp kopan parçaları kaldırırken, 3 araç hasar gördü.

5 /12 SANCAKTEPE'DE ÇATI UÇTU, ELEKTRİKLER KESİLDİ

Sancaktepe Merve Mahallesi Dursun Sokak'ta, bir binanın çatısı fırtına nedeniyle yerinden koparak sokakta bulunan elektrik tellerine zarar verdi. Sokakta elektrik kesintisi yaşanırken, ekipler kopan çatıyı kaldırıp, telleri onarmak için çalışma başlattı.

6 /12 Küçükçekmece'de ise inşaat güçlendirmesi olan binanın sıvası yağmur ve rüzgarın da etkisiyle uçtu.

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