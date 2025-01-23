İstanbul'un bazı bölgelerinde ve Boğaz'da sis etkili oldu

İstanbul'un bazı bölgeleri ile Boğaz'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesinin azalması nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

1 /7 Sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Fatih ile çevresinde yoğun sis görüldü.

2 /7 Sis nedeniyle yerleşim yerlerinde görüş mesafesi azalırken vatandaşlar, yüksek binaları görmekte zorlandı. Sürücüler araçlarıyla trafikte güçlükle ilerledi.



3 /7 Sis, Haliç ile Galata köprülerinde de etkisini gösterdi.

4 /7 TEM Bahçeşehir-Mahmutbey mevkiinde araçların ilerlemekte zorlanması nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

5 /7 İstanbul Boğazı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de görüş mesafesi düştü.

6 /7 Sis farlarını açan araçlar, köprüdeki yoğun trafikte kontrollü ilerledi.