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İstanbul'un bazı bölgelerinde ve Boğaz'da sis etkili oldu

İstanbul'un bazı bölgelerinde ve Boğaz'da sis etkili oldu

10:3723/01/2025, Perşembe
AA
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İstanbul'un bazı bölgeleri ile Boğaz'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesinin azalması nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Fatih ile çevresinde yoğun sis görüldü.

Sis nedeniyle yerleşim yerlerinde görüş mesafesi azalırken vatandaşlar, yüksek binaları görmekte zorlandı. Sürücüler araçlarıyla trafikte güçlükle ilerledi.


Sis, Haliç ile Galata köprülerinde de etkisini gösterdi.

TEM Bahçeşehir-Mahmutbey mevkiinde araçların ilerlemekte zorlanması nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

İstanbul Boğazı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de görüş mesafesi düştü.

Sis farlarını açan araçlar, köprüdeki yoğun trafikte kontrollü ilerledi.

#İstanbul
#Sis
#Boğaz

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