İstanbul'un göbeğinde köy hayatı: Mahallede stresten uzak organik yaşam

Hüseyinli Mahallesi Muhtarı İlhan Kılınç, burada köy kültürünün devam ettiğini, bahçesi olan mahallelinin ihtiyaçlarını karşılamak için tavuk yetiştirip doğal yumurta yediklerini, bahçelerini ekerek meyve ve sebzelerini sezonluk olarak taze tükettiklerini, kışa hazırlık dönemde bu yiyeceklerden turşu ve salça yaptıklarını söyledi.





Kılınç, mahallede halen hayvancılık yapan ailelerin olduğunu belirterek, bunların bazılarının sütlerini fabrikalara verip veya komşularına satarak geçimlerini sağladıklarını anlattı.





Mahalleye yaklaşık 60 yıl önce göç eden Trabzon kökenli sakinlerin ise doğal buğday unundan taş fırında köy ekmeği yaptıklarını dile getiren Kılınç, bu lezzetli ekmeği herkese tavsiye ettiğini kaydetti.





Kılınç, bereketli geçen yaz döneminde mahsullerin toplanmasının ardından bahçelerine kışlık sebzelerden lahana, pırasa, ıspanak ve karnabahar türü sebzeler ektiklerini ifade etti.





Daha önce mahallelerindeki tarlalara ektikleri buğday, arpa, mısır, çeltikten elde ettikleri mahsulün geçmiştekine göre azaldığına dikkati çeken Kılınç, ulaşımın kolay, deprem riskinin daha az olması ve temiz havası dolayısıyla mahallelerinin tercih edildiğini vurguladı.





Kılınç, pandemi döneminde mahallenin çok avantajlı olduğunun altını çizerek, "Bir binada 10 aile değil, herkes kendi evinde oturuyordu. İnsanlar rahatlıkla en azından bahçesine çıkabiliyordu. Şehirdeki mahalleler gibi zorluk çekmedik. Açık hava olduğu için bulaşma riski biraz daha azdı. Fazla bir hastalık durumu da olmadı." diye konuştu.





Mahallelerine yerleşmek isteyenlerin de olduğunu anlatan Kılınç, "Buradaki temiz havadan etkilenip doğayla içiçe yaşamak isteyenler çok. Geçenlerde genç bir aile geldi, 2-3 çocukları vardı. 'Burada arsa arıyoruz. Çocuğumuzu şehir ortamında yetiştirmek istemiyoruz.' dediler." ifadelerini kullandı.





Kılınç, dedelerinin İstanbul'un fethinden önce bu bölgeye yerleşen Türk boylarından olduğuna değinerek, şöyle konuştu:





"Şimdi 'manavım' desem insanlar meyve sebze satan yer sanırlar. Anadolu'ya yerleşen Türk boylarından yerleşik alanda kalanlara 'manav', göçebe olanlara 'yörük' demişler. Ben ise manavım. Burayı bırakıp şehir hayatında yaşayamam. Gençliğimde askere gitmeden önce şehirde çalıştığım dönemler oldu ama şu anda mecbur kalmadıkça merkeze gitmiyorum. Muhtar olmama rağmen bazen belediyeye falan gidiyorum ama bu trafik ve kalabalık çok sıkıcı oluyor. Mümkün olduğu kadar burada yaşamak istiyorum. Şehre gitmeyi hiç düşünmüyorum."