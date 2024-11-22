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İzmir'de akılalmaz hırsızlık olayı: Duvarı balyozla kırdı, bütün eşyaları çaldı, sıvayıp gitti

İzmir'de akılalmaz hırsızlık olayı: Duvarı balyozla kırdı, bütün eşyaları çaldı, sıvayıp gitti

20:2322/11/2024, Cuma
DHA
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde Faruk C., kendi oturduğu evden duvarı balyozla kırıp, bitişikteki evlilik aşamasındaki komşusu Ahmet Sağlam'ın (29) ev eşyalarını çaldı. Duvarı yeniden örüp sıva da yapan Faruk C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Evlilik arifesindeki Ahmet Sağlam, evlendiğinde oturmayı planladıkları kendisine ait evin tüm eşyalarını alıp, yerleştirdi. İddiaya göre, Sağlam'ın bitişiğindeki evde oturan ve ailesinin de 35 yıllık tanıdığı ve mahalleden komşusu Faruk C. kendi dairesinden balyozla duvarı kırıp, eve geçti. Evdeki tüm eşyayı kendi evine taşıyan Faruk C., duvarı yeniden örüp, sıva da yaptı.

Faruk C., olayın ardından kendi evinden de çıkıp, eşyayla birlikte taşındı. Anne ve babasıyla yakındaki bir apartmanda yaşayan Ahmet Sağlam,15 Kasım'da eve geldiğinde, iki televizyon, beyaz eşya, mobilyalar, halılar, küçük ev aletleri ve avizelere kadar tüm eşyanın çalındığını görüp, durumu polise bildirdi. Polis, Faruk C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

DÜĞÜNLERİ ERTELENMİŞ


Ahmet Sağlam'ın kuzeni büfeci İlyas Fidan (36), "Bütün eşyaları almış, gitmiş. Kaç senelik emeği mahvetti. Çocuğun bütün hayallerini bitirdi. Yaklaşık iki senedir nişanlı olduğu kızla iki ay sonra normalde dünya evine girecekti. Bu olaydan sonra psikolojisi bozuldu. Gecesini gündüzüne katıyor. Şu anda kimseyle konuşmuyor. Kimsenin yüzüne bakamıyor. Nişanlısının yüzüne bakamıyor. Düğünleri de ertelendi. Maddi durumu da olmadığı için kara kara düşünüyor. Elimizden geldiğince kendi imkanlarımızla yardım etmeye çalışacağız. Komşu firar, yakalanmadı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

#İzmir
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