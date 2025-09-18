İzmir'de mobilya fabrikasında yangın: Alevler metrelerce yükseldi, şehrin birçok noktasından görüldü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Fabrikadaki ahşap ve yanıcı maddeler nedeniyle yangın hızla yayıldı. Metrelerce yükselen alevler, şehrin birçok bölgesinden de görüldü.
Sarnıç bölgesindeki bir mobilya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
