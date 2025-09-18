Yeni Şafak
İzmir'de mobilya fabrikasında yangın: Alevler metrelerce yükseldi, şehrin birçok noktasından görüldü

22:2018/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
AA
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Fabrikadaki ahşap ve yanıcı maddeler nedeniyle yangın hızla yayıldı. Metrelerce yükselen alevler, şehrin birçok bölgesinden de görüldü.

Sarnıç bölgesindeki bir mobilya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.



Fabrikadaki ahşap ve yanıcı maddeler nedeniyle yangın hızla yayıldı.

Metrelerce yükselen alevler, şehrin birçok bölgesinden de görüldü.

