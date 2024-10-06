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İzmir'de tepki çeken korku evi: Cansız mankenler toplatıldı

İzmir'de tepki çeken korku evi: Cansız mankenler toplatıldı

18:506/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
DHA
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İzmir'deki bir korku evinin reklam amaçlı astığı pano ve plastik mankenler, polis ve zabıta ekipleri tarafından toplatılırken, işletme sahipleri hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

İzmir'deki bir korku evinin reklam amaçlı astığı pano ve plastik mankenler, polis ve zabıta ekipleri tarafından toplatılırken, işletme sahipleri hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.



 Şikayet sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korku evine asılı pano ve plastik mankenleri tek tek bulundukları yerden indirdi.

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA


İzmir Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "X sosyal paylaşım sitesi üzerinden 06 Ekim 2024 tarihinde yapılan bir paylaşımda, Konak ilçesi Alsancak semtinde faaliyet gösteren Oyun Evi (Korku Evi) olarak ruhsatlanmış iş yerinin reklam amaçlı astığı pano ve plastik mankenlerin rahatsızlık verdiği belirtilmiştir. Alsancak Polis Merkezi Amirliği görevlilerimizce iş yerinde gerekli denetimler yapılmış, söz konusu materyaller bulundukları yerden kaldırılmış, işletme sahipleri ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır" denildi.

#İzmir
#Korku evi
#Manken

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