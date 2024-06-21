İzmirli kuyumcuların 'sahte altın' kabusu: İşin içinde art niyetli kuyumcu ve atölye çalışanları var

Sahte altın için üç aşamalı bir testin olduğunu ifade eden Erol Doğan, meslektaşlarına şu öneride bulundu:





"İlk başta taşa sürersin, o birinci test olur; yüzeysel bir testtir. Çok şüphelenirsen bir üründen, onun atölye kısmı vardır. Ateşle test yapılır. Orada zaten kaplamaysa atar kendini. Bir de en garantisi olan şey, ürünü ortadan kesip makasın kestiği yerden, tam ortasından sürerek test yapılmalıdır."