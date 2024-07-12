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İznik'te korkutan yangın: Soğuk hava deposu alevlere teslim oldu

12:20 - 12/07/2024 Cuma
DHA

Bursa'nın İznik İlçesi Elbeyli Mahallesi'nde faaliyet gösteren soğuk hava deposunda çıkan yangına, İznik, Orhangazi, Gemlik, Yenişehir, Küçükbalıklı, Gürsu, Kestel, Küçük Sanayi, Demirtaş ve İnegöl Sanayi Bölgesi'ndeki itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin 15 araçla yürüttüğü söndürme çalışmalarına, BUSKİ 1 tanker, Tarım A.Ş. 5 tanker, Orman Bölge Müdürlüğü 3 arazöz, Gemlik, Orhangazi ve İznik Belediyeleri 3 tankerle destek verdi. Söndürme çalışmaları, dronla havadan görüntülendi. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangın 2 saat sonra kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

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Elbeyli Mahallesi'ndeki soğuk hava deposunun çatısında saat 09.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

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Alevler bir anda bütün binayı sardı. 

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Soğuk hava deposunda çalışan işçiler tahliye edildi.

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Binanın çevresinde park halinde olan araçlar da çekildi.

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 İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin 15 araçla yürüttüğü söndürme çalışmalarına, BUSKİ 1 tanker, Tarım A.Ş. 5 tanker, Orman Bölge Müdürlüğü 3 arazöz, Gemlik, Orhangazi ve İznik Belediyeleri 3 tankerle destek verdi.

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Söndürme çalışmaları, dronla havadan görüntülendi. 

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Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangın 2 saat sonra kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

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#Bursa
#İznik
#Yangın
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