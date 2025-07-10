İznik'te kuraklık alarmı: Çakırca Deresi kurudu göl çekilmeye başladı

Mahalle sakinlerinden Fikret Sağır; derenin kurumasıyla birlikte ekosistemin büyük zarar gördüğünü belirterek " Bizim deremizde bir sürü balık ve canlı vardı. Kurumanın etkisiyle hepsi öldü. Şu an her taraf pislik ve çöp içinde. Suyumuz tamamen bitti, Çakırca Deresi mağdur durumda" ifadelerini kullandı.



