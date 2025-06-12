Yeni Şafak Gazetesi'nin 12 Haziran 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 12 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler.
Yüksek faiz borsayı da eritti
Yılın ilk yarısında dünya borsalarında faiz politikaları belirleyici oldu. Düşük faiz uygulayan Avrupa ülkeleri yatırımcıya dolar bazında en yüksek kazancı sağlarken, faizleri artıran ve ekonomik büyümeyi ikinci plana alan ülkelerde borsalar zayıf kaldı. Yüksek faizin altında ezilen Borsa İstanbul sene başından bugüne kadar dolar bazında %11,85 değer kaybetti.
KAAN büyük oynuyor: Endonezya Türkiye' den 48 savaş uçağı alacak
İlk uçuşunu 21 Şubat 2024’te gerçekleştiren yerli savaş uçağı KAAN, 16 ay gibi kısa sürede ihracat rekoruna imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya’nın Türkiye’den 48 adet KAAN alacağını açıkladı. 10 milyar dolarlık anlaşmanın bir diğer önemi iki ülke arasında “ortak üretim modeli” oluşturacak olması.
Son prova tatsız bitti
A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez hazırlık maçında karşılaştığı Meksika’ya Pineda’nın golüyle mağlup oldu. ABD kampında, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden ABD’yi deviren, Meksika’ya yenilen ay-yıldızlılar, 4 Eylül’de eleme grubundaki Gürcistan maçı öncesi hatalarını görme fırsatı buldu.