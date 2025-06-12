KAAN büyük oynuyor: Endonezya Türkiye' den 48 savaş uçağı alacak

İlk uçuşunu 21 Şubat 2024’te gerçekleştiren yerli savaş uçağı KAAN, 16 ay gibi kısa sürede ihracat rekoruna imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya’nın Türkiye’den 48 adet KAAN alacağını açıkladı. 10 milyar dolarlık anlaşmanın bir diğer önemi iki ülke arasında “ortak üretim modeli” oluşturacak olması.



