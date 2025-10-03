Kalp hastası 6 yaşındaki Lina kalp krizinden öldü

Diyarbakır’da yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle daha önce 3 kez açık kalp ameliyatı yapılan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Lina Yazar, öğleden sonra evde fenalaştı. Ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.