Kalp hastası 6 yaşındaki Lina kalp krizinden öldü

21:383/10/2025, Cuma
DHA
Diyarbakır'da kalp hastası ilkokul 1’inci sınıf öğrencisi Lina Yazar (6), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Diyarbakır’da yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle daha önce 3 kez açık kalp ameliyatı yapılan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Lina Yazar, öğleden sonra evde fenalaştı. Ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

Adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen Lina, yolda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Lina’nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Otopsi işlemlerinin ardından Lina’nın cenazesi, Yeniköy Asri Mezarlığı'na yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.

 Lina’nın, Türkiye Karate Milli Takımı ve Bölge Karate Başantrenörü Mehmet Yazar’ın da yeğeni olduğu öğrenildi.

