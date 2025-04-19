Kan ağlayan dere: Turşu suyu atıkları nedeniyle tarlaları kuruttu

Çevresindeki mahsuller yüksek asit nedeniyle kurumaya başladı





Turşu suyu ve benzeri atıkları özellikle yaz aylarında sıkça gördüklerini söyleyen çiftçi Murat Aydın, "Biz çiftçiler olarak bu dereden musdaribiz. Defalarca dile getirmemize rağmen kimse bir önlem almadı. Burada atık suyla tarım yapmaya çalışıyoruz. Turşu ve pancar suyu atıyorlar...