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Kanlı gece: Çekmeköy'de polis memuru tartıştığı kişilere ateş açtı, 2 ölü 2 yaralı

Kanlı gece: Çekmeköy'de polis memuru tartıştığı kişilere ateş açtı, 2 ölü 2 yaralı

21:461/12/2024, Pazar
DHA
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Çekmeköy'de polis memuru H.Ş., alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada 4 kişiye ateş açtı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.

Olay, saat 20.05 sıralarında Çekmeköy, Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaat firmasının ofisine giden polis memuru H.Ş. ile iş yeri sahibi Sabri Ekşi, oğulları Yusuf Ali Ekşi ve E.F. Ekşi ile çalışanları O.U. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. 

Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce polis memuru H.Ş. yanındaki silahıyla 4 kişiye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

İş yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırılırken polis memuru H.Ş.'nin kaçtığı öğrenildi. Olayda yaralanan Sabri Ekşi ve Yusuf Ali Ekşi hayatını kaybederken diğer iki yaralıdan birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

#İstanbul
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