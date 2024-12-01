Kanlı gece: Çekmeköy'de polis memuru tartıştığı kişilere ateş açtı, 2 ölü 2 yaralı

İş yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırılırken polis memuru H.Ş.'nin kaçtığı öğrenildi. Olayda yaralanan Sabri Ekşi ve Yusuf Ali Ekşi hayatını kaybederken diğer iki yaralıdan birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.