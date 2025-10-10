Karadeniz’in en güzel şelalesi: Doğa ve trekking durağı olacak

"Uçarsu Şelalesi'nde öncelikle yaya olarak ulaşılabilecek bir aks oluşturduk"





Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Uçarsu Şelalesi'nin Trabzon'un önemli turizm noktalarından biri haline getirmek istediklerini söyledi.





Şelalenin olduğu bölgenin doğal güzelliğiyle ön planda olduğunu belirten Ekim, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Son dönemde yaptığımız çalışmalarla o bölgede orman parkı oluşturuyoruz. Yürüyüş aksları, küçük günübirlik tesisler ve ileride belki de konaklamayla beraber bu bölgeyi, bölgenin turizm destinasyon noktalarından bir tanesi haline getireceğiz. Hedefimiz bu. Bununla ilgili de planlamamız devam ediyor."