Katil İsrail füzelerin hıncını çocuklardan çıkardı

Dış ticaret açığı 9 ayda yüzde 31 azaldı

Türkiye’nin eylül ihracatı yüzde 1,8’lik azalışla 22 milyar dolar oldu. İlk 9 ayda yüzde 3,2 artışla 192,8 milyar dolar olan ihracat son 12 aylık dönemde 261,6 milyar seviyesinde gerçekleşti. İthalattaki gerilemeye dikkat çeken Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dış ticaret açığı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 31,5 azalışla 87,7 milyar dolardan 60,1 milyar dolara geriledi" dedi.