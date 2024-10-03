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Katil İsrail füzelerin hıncını çocuklardan çıkardı

Katil İsrail füzelerin hıncını çocuklardan çıkardı

04:003/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 3 Ekim 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 3 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Dış ticaret açığı 9 ayda yüzde 31 azaldı

Türkiye’nin eylül ihracatı yüzde 1,8’lik azalışla 22 milyar dolar oldu. İlk 9 ayda yüzde 3,2 artışla 192,8 milyar dolar olan ihracat son 12 aylık dönemde 261,6 milyar seviyesinde gerçekleşti. İthalattaki gerilemeye dikkat çeken Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dış ticaret açığı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 31,5 azalışla 87,7 milyar dolardan 60,1 milyar dolara geriledi" dedi.

Gazze'de katliam üstüne katliam: İşgalci yine okulları vurdu

İran’ın gönderdiği yüzlerce balistik füzenin önemli bölümünü ‘Demir Kubbesi’yle durduramayan İsrail, hıncını Gazze’de ardı ardına katliamlar yaparak çıkardı. Muskat Okulu ile “Yetim Aileleri Enstitüsü”nün de aralarında olduğu 5 yer vuruldu. Birçoğu çocuk 79 Filistinli katledilirken 165 kişi yaralandı.

Zor maç olacak

Bugün Twente ile deplasmanda UEFA Avrupa Ligi’ndeki 2. hafta maçına çıkacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Mourinho, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Taktiksel olarak neler yapmamız gerektiğini biliyoruz" dedi. Sarı-lacivertli takıma gelmekten pişman olmadığını belirten Portekizli çalıştırıcı, hem Türkiye hem de Avrupa'da iyi takımlarla mücadele ettiklerini söyledi.

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