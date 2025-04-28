İstanbul Kadıköy'de, 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin salı pazarında uğradığı bıçaklı saldırıda öldürülmesiyle ilgili tutuklanan şüpheli U.B.'nin yaş raporu ortaya çıktı. 10 Nisan'da yapılan ilk duruşmada, üst sınırdan ceza almaları istenen sanıklardan U.B.'nin doğum belgesinin olmadığı ve 18 yaşından büyük olabileceği belirtilerek kemik yaşının belirlenmesi talep edilmişti. Türkiye'nin yakından takip ettiği davada, Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor geldi.
14 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için gittiği bit pazarında hiç tanımadığı U.B. ile B.B.'nin bıçaklı saldırısına uğramış hayatını kaybetmişti.
İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu, tutuklanan katil zanlısı U.B.'nin kemik yaşı tespitini yaptı.
Düzenlenen rapora göre U.B., hastane kaydı olmadan, yalnızca babasının beyanıyla nüfusa kaydedilmişti.
Dava konusuyla ilgili kurulca yapılan radyolojik kemik yaşı değerlendirmesinde genetik, hormonal, coğrafi yaşam alanı, beslenme farklılıkları gibi etkenlere bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte, U.B.'nin 17 Temmuz 2009 tarihi olarak belgelenen doğum kaydına uygun gelişim gösterdiği ve 15 yaşını doldurarak 16 yaşına girdiği açıklandı.
İşte katilin kemik yaşı
Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan raporda, katilin sol el bileği röntgen filmine göre kemik yaşının 15-16 yaş aralığında olduğu, sol dirsek röntgen grafisine göre kemik yaşının 15'ten büyük olduğu, sol omuz röntgen grafisine göre ise kemik yaşının 17'den küçük olduğu kaydedildi.
Ne olmuştu?
6 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Mattia Ahmet, 15 gün boyunca yaşam savaşı vermiş ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.