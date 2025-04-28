İşte katilin kemik yaşı





Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan raporda, katilin sol el bileği röntgen filmine göre kemik yaşının 15-16 yaş aralığında olduğu, sol dirsek röntgen grafisine göre kemik yaşının 15'ten büyük olduğu, sol omuz röntgen grafisine göre ise kemik yaşının 17'den küçük olduğu kaydedildi.







