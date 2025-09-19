Kaza mı akran zorbalığı mı? 11 yaşındaki Cem’in ölümünde kan donduran iddia





"Okul birincisiydi"

Aygün, olay sonrası kamera kayıtlarını avukatının yardımıyla bulduklarını ifade ederek, "Bu kamera kaydı olmasaydı olay kapatılacaktı. Polisler müteahhidi bulamadığını söylüyor. Suça sürüklenen çocuk diye bir şey olduğunu asla kabul etmiyorum. Çocuk benim çocuğumdu. Okula gidiyordu. Bisiklet sürmeye çıkmıştı. Ölümü hak etmemişti benim oğlum. Benim oğlum hasta değildi. Kendiliğinden vefat etmedi. Benim oğlum ölmedi, öldürüldü. 78 gündür dosyamız hala karakolda. Adli sürecin başlanmasını, aydınlatılmasını istiyorum. Bu binayı yapan müteahhitten de şikayetçiyim. Neden benim oğlumun frenlerini çektiler? Kamera kaydında var kontrol etmiyor bilakis çekiyor frenleri çok hızlı bir şekilde. Çok tecrübeli bir şekilde yapıyor. Ne zorluklarla büyütmüştüm. Okul birincisiydi benim oğlum" diyerek gözyaşı döktü.



