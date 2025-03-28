Kilosu 8 bin TL'den satılıyordu: Fiyatı 400 TL'ye kadar düştü

"Boyuna göre 400, 600, 800 liradan satışını gerçekleştirdik"





5 dönümlük serada üretim yapan Volkan Sümbül de, örtü altında hasada başladıklarını ve fiyatından memnun olduklarını söyledi. Hasadın yaklaşık bir ay daha süreceğini belirten Sümbül, "Ocak ayının ilk haftası seralarımızı kapattık. Kış şartları biraz olumsuz geçti. Ocak ayı çok sıcak ve bahar havası gibi geçti. Şubat ayında da çiçek açma döneminde çok soğuk havalar yaşadık. Sürekli soba yakarak seranın içini ısıtmak zorunda kaldık. Bu yıl bir de bölgeye çok fazla kuş geldi. Kuşlar açan çiçekleri yiyerek büyük zarar verdi. Bugün ilk hasadımızı yaparak boyuna göre 400-600-800 liradan satışını gerçekleştirdik. İhracat bu şekilde devam ederse üreticinin yüzü güler" ifadelerini kullandı.