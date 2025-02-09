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Kartepe'de 4 saatlik çile: Araçlar yolda kaldı

Kartepe'de 4 saatlik çile: Araçlar yolda kaldı

21:439/02/2025, Pazar
G: 9/02/2025, Pazar
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Kayak merkezine giden yolda kar yağışının da etkisiyle meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları ve kış lastiği takmayan sürücüler nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazaya karışan araçların kaldırılması ve kar küreme ile tuzlama çalışmalarının ardından yaklaşık 4 saat sonra, yol trafiğe yeniden açıldı. 


KARTEPE'DE ARAÇLAR YOLDA KALDI


Kocaeli haberleri: Samanlı Dağları'nın 1640 metre zirvesindeki Kartepe Kayak Merkezi, hafta sonu günübirlik tatilciler nedeniyle yoğunluk yaşandı. Kayak merkezi yolunda meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve kış lastiği takmayan sürücüler nedeniyle trafik akışı iki yönde de durdu. 


Bölgede uzun araç kuyruğu oluşurken, sürücüler ve yakınları araçlardan dışarıya çıktı. Jandarma ekipleri bölgeye araç girişini kapatırken, trafiğin normal seyrine dönmesi için çalışma başlattı.


Kazaya karışan araçların kaldırılması ve kar küreme ile tuzlama çalışmalarının ardından yaklaşık 4 saat sonra, yol trafiğe açıldı. Zirveden araçlar dönüş yolculuğuna geçerken, bölgeye araç girişine izin verilmiyor.

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#Araçlar yolda kaldı

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