Kontrolden çıkan otomobil 120 metre sürüklendi, şarampole uçtu: 2 yaralı

Tekerleği ve parçaları koptu





Kaza yerinde yapılan incelemelerde, otomobilin kayalık ve ağaçlık alanda ağır hasar aldığı, tekerleği ile bazı parçalarının koptuğu ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. Ekipler, aracı düştüğü yerden çıkarmak için çalışma başlattı.