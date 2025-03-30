Konya'da 5 katlı binanın çatısında yangın: 2 kişi hastanelik oldu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği'ne ait 5 itfaiye aracı ve arazözlerle yapılan müdahale sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

1 /7 İlçeye bağlı Sofuhane Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

2 /7 İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 /7 Yangın, Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği'ne ait 5 itfaiye aracı ve arazözlerle yapılan müdahale sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

4 /7 Dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

5 /7 Olay yerine gelen Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

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