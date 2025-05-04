Küçükçekmece'de işçinin yaslandığı aydınlatma direği devrilerek eve girdi

'NE OLDUĞUNU ANLAMADIK'

Daire sakini "Çocuklar iş yaparken, merdivenleri var, her şeyleri var, biri yorulunca direğe dayanıyor. Direk de bizim cama, üzerimize geliyor. Allaha şükür kendi canlarımıza bir şey olmadı. Olan cama oldu, o kadar da olsun. Camın halini gördünüz zaten. Ne olduğunu anlamadık, şaşırdık kaldık" ifadelerini kullandı.