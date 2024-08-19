Küçükçekmece'de yıkım sırasında ortaya çıktı: Bitişikteki binanın duvarı yok

Hatta çalışanlar vardı. Kimse zarar görmedi çok şükür. Ama görebilirdi. Mutfak ve barı kullanamıyorum aktif bir şekilde. Maddi bir zararımız da var burada. Ön salon kısmının duvarlarında da zarar var. Orada bir patlama var. Bir kısmının karşılanacağı bir kısmının karşılanmayacağı söyleniyor.