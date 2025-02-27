Liseli Efe dünyanın en iyilerinden biri oldu: Türkçe sınavından tam puan aldı

"OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM"





Okulun tam burslu olduğunu söyleyen Ülkü Koçak ise, "Hiçbir başarı tesadüf değildir. Bu başarı da düzenli ve disiplinli çalışmanın bir sonucu. Efe ilkokuldan beri aynı çalışma disiplinini devam ettirdi. Böylesi dünya çapında bir başarı da bu çabayı taçlandırdı. Hem bir anne hem de bir öğretmen olarak oğlumla gurur duyuyorum. Bize böylesi güzel duyguları yaşattığı için ona teşekkür ediyorum" diye konuştu.





Okul müdürü Dinçer Akış ile müdür yardımcısı Nalan Kaplan da Efe Koçak'ı tebrik ederek belgesini verdi.