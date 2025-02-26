Mehmet Ali Erbil hakkında istenen ceza belli oldu: Mahkemede aylık gelirini açıkladı

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede de "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan Erbil'in, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep ediliyor.





İnternet ortamında spor, güzellik, seyahat, moda, teknoloji, sağlık veya eğlence gibi farklı kategorilerde "sosyal medya fenomeni" olarak adlandırılan kişilerin, takipçi sayısı ve tanınırlığı itibariyle toplumda etki alanına sahip oldukları belirtilen iddianamede, bazı fenomenlerin sosyal medya platformları üzerinden yayınladıkları videolar ve fotoğraflar üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerle yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüklerinin tespit edilmesi üzerine soruşturmaya başlandığı anlatılıyor.



