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Türkiye'nin dört bir yanından izlendi: Gökyüzünde görsel şölen

Pınar Görgü
09:33 - 13/08/2024 Salı
AA

Meteorların en görkemli gösterilerinden biri olan "Perseid meteor yağmuru" birçok ilde gözlemlendi. Yılda sadece 8 kez gözlemlenebilen ve halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen Perseid Meteor Yağmuru, Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan ayrılan kayaç ve toz parçalarından oluşuyor. İşte, Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz manzaralar...

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Yeterince karanlık alanlarda Türkiye saatiyle geceyarısından sonra gökyüzünde çok sayıda "yıldız kayması" görüldü.


'Perseid Meteor Yağmuru', her yıl ağustos ayında gerçekleşiyor.


İlk iki hafta en iyi şekilde görülse de, yaklaşık 1 ay boyunca gözlemlenebiliyor. 




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Ankara, Nallıhan Kuş Cenneti

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Karagöl Jeositi

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Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Çubuk Gölü

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İzmir'in Bergama ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama Akropolü'nde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.

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Tarihi kentteki yapılar ve yıldızlar, uzun pozlama ve farklı ışıklandırma teknikleriyle görüntülendi.

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar

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Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki antik su kemerinde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi. 

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Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK 26'ncı Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Türkiye'nin dört bir yanındaki gök bilim meraklılarını bir araya getirdi.

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Kirazlıyayla'da 3 gün süren etkinlikte katılımcılar, Perseid meteor yağmuru ile görsel şölene tanıklık etti.

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Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'de yılın en etkileyici meteor yağmuru "Perseid meteor yağmuru" izleyenleri hayran bıraktı.

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Kırklareli, Kayalı köyü

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Devasa heykellerin bulunduğu 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı

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Çorum Çatak Tabiat Parkı

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Hatay, İskenderun

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Kütahya, Domaniç 

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Burdur'un Gölhisar ilçesinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kibyra Antik Kenti

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Tekirdağ, Kapaklı

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Van, Edremit 

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Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Kırantepe

#perseid meteor yağmuru
#Türkiye
#Meteor yağmuru
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