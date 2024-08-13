Meteorların en görkemli gösterilerinden biri olan "Perseid meteor yağmuru" birçok ilde gözlemlendi. Yılda sadece 8 kez gözlemlenebilen ve halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen Perseid Meteor Yağmuru, Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan ayrılan kayaç ve toz parçalarından oluşuyor. İşte, Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz manzaralar...

1 / 20 Yeterince karanlık alanlarda Türkiye saatiyle geceyarısından sonra gökyüzünde çok sayıda "yıldız kayması" görüldü.

'Perseid Meteor Yağmuru', her yıl ağustos ayında gerçekleşiyor.

İlk iki hafta en iyi şekilde görülse de, yaklaşık 1 ay boyunca gözlemlenebiliyor.







2 / 20 Ankara, Nallıhan Kuş Cenneti

3 / 20 Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Karagöl Jeositi

4 / 20 Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Çubuk Gölü

5 / 20 İzmir'in Bergama ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama Akropolü'nde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.

6 / 20 Tarihi kentteki yapılar ve yıldızlar, uzun pozlama ve farklı ışıklandırma teknikleriyle görüntülendi.

7 / 20 Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar

8 / 20 Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki antik su kemerinde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.

9 / 20 Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK 26'ncı Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Türkiye'nin dört bir yanındaki gök bilim meraklılarını bir araya getirdi.

10 / 20 Kirazlıyayla'da 3 gün süren etkinlikte katılımcılar, Perseid meteor yağmuru ile görsel şölene tanıklık etti.

11 / 20 Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'de yılın en etkileyici meteor yağmuru "Perseid meteor yağmuru" izleyenleri hayran bıraktı.

12 / 20 Kırklareli, Kayalı köyü

13 / 20 Devasa heykellerin bulunduğu 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı

14 / 20 Çorum Çatak Tabiat Parkı

15 / 20 Hatay, İskenderun

16 / 20 Kütahya, Domaniç

17 / 20 Burdur'un Gölhisar ilçesinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kibyra Antik Kenti

18 / 20 Tekirdağ, Kapaklı

19 / 20 Van, Edremit