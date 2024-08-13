Meteorların en görkemli gösterilerinden biri olan "Perseid meteor yağmuru" birçok ilde gözlemlendi. Yılda sadece 8 kez gözlemlenebilen ve halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen Perseid Meteor Yağmuru, Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan ayrılan kayaç ve toz parçalarından oluşuyor. İşte, Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz manzaralar...
Yeterince karanlık alanlarda Türkiye saatiyle geceyarısından sonra gökyüzünde çok sayıda "yıldız kayması" görüldü.
'Perseid Meteor Yağmuru', her yıl ağustos ayında gerçekleşiyor.
İlk iki hafta en iyi şekilde görülse de, yaklaşık 1 ay boyunca gözlemlenebiliyor.
Ankara, Nallıhan Kuş Cenneti
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Karagöl Jeositi
Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Çubuk Gölü
İzmir'in Bergama ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama Akropolü'nde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.
Tarihi kentteki yapılar ve yıldızlar, uzun pozlama ve farklı ışıklandırma teknikleriyle görüntülendi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki antik su kemerinde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.
Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK 26'ncı Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Türkiye'nin dört bir yanındaki gök bilim meraklılarını bir araya getirdi.
Kirazlıyayla'da 3 gün süren etkinlikte katılımcılar, Perseid meteor yağmuru ile görsel şölene tanıklık etti.
Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'de yılın en etkileyici meteor yağmuru "Perseid meteor yağmuru" izleyenleri hayran bıraktı.
Kırklareli, Kayalı köyü
Devasa heykellerin bulunduğu 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı
Çorum Çatak Tabiat Parkı
Hatay, İskenderun
Kütahya, Domaniç
Burdur'un Gölhisar ilçesinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kibyra Antik Kenti
Tekirdağ, Kapaklı
Van, Edremit
Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Kırantepe