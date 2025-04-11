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Minguzzi'nin mezarına çirkin saldırıya ilişkin yeni gelişme: Emniyet özel ekip kurdu

Minguzzi'nin mezarına çirkin saldırıya ilişkin yeni gelişme: Emniyet özel ekip kurdu

14:3111/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
DHA
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İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Maattia Ahmet Minguzzi'nin kabrini tahrip eden saldırganların yakalanması için emniyette özel ekip oluşturuldu.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarı tahrip edilip, çevresine zarar verilmişti. 

Kabristandaki mezarın talan edilmesi ile ilgili re'sen başlatılan soruşturma devam ederken, faillerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde özel ekip oluşturuldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, İstanbul Emnyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstanbul İstihbarat Şubenin de desteğiyle yoğun bir çalışma yürütüyor. 

Emniyet ve istihbarat birimlerinin elinde saldırıya ilişkin birtakım görüntü ve bilgiler olduğu kaydedildi.

Oluşturulan özel ekibin 15 yaşındaki Minguzzi'nin mezarına yönelik saldırının nasıl ve kimler tarafından yapıldığını açığa çıkarmak üzere çalışma yaptığı ve faillerin kısa sürede yakalanmasının beklendiği öğrenildi.

Tahrip edilen mezar onarıldı


Öte yandan İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin tahrip edilen mezarı Bahçelievler Belediyesi tarafından onarılmıştı.

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