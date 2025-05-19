Motorunda başlayıp tüm aracı sardı: Küle dönen 20 milyonluk aracın sahibi belli oldu?

Eyüpsultan'da otomobil, motorunda çıkan yangın büyümesi sonucu alev alev yandı. Demir yığınına dönen aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aracın değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu öğrenildi. Yanan otomobilin BJK Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Celal Alaz Adalı'nın olduğu ortaya çıktı.
Olay, Eyüpsultan Hasdal - Kemerburgaz yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 CAA 08 plakalı Ferrari marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlamıştı.
İddiaya göre, 20 milyon lira değerindeki aracın motor kısmında yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili durdurdu ve yangın tüpüyle alevlere müdahale etmişti.
Ancak kısa süre sonra araçta patlama meydana gelmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmüştü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken lüks otomobil küle dönmüştü.
Aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.
Aracın kimin kullandığı belli oldu
20 milyon lira değerindeki otomobili kimin kullandığı ortaya çıktı.
Yanan aracın sürücüsünün Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın (61) oğlu Celal Alaz Adalı (37) olduğu ortaya çıktı.
Görüntülerde Alaz'ın yanan aracının yanında bulunan polis ekipleriyle konuştuğu anlar da yer alıyor.