Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muhatabımız bizzat Kürt kardeşlerimiz

Muhatabımız bizzat Kürt kardeşlerimiz

04:0031/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 31 Ekim 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 31 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Elektrik ve gaza ocakta zam yok

Elektrik ve doğal gaza yılbaşından itibaren zam geleceği yönündeki iddiaları yalanlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Ocakta zam gündemimizde yok" dedi. Bayraktar, faturalarda sağlanan devlet desteğinin de gerçek ihtiyaç sahiplerine yönlendirileceğini vurguladı.


Kürt kardeşim bu eli sıkı tut

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’nin son dönemde yaptığı çağrıların, önümüze açılan tarihi fırsat penceresi olduğunu söyledi. Erdoğan, “Sevgili Kürt kardeşim, imanına, İslam'ına, ezanına, vatanına, toprağına, kardeşlik hukukuna sahip çıkmanı istiyoruz. Senden bu eli samimiyetle, sımsıkı tutmanı bekliyoruz” dedi.

Fırtına'da derbi öncesi OHAL

Hafta sonu evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş, olağanüstü hal ilan etti. Günde iki antrenmanla oyuncularını maça hazırlayan tecrübeli teknik adam, geçmiş maçlarda yaşanan olumsuzlukları da gidermeye çalışıyor.

#Yeni Şafak
#gazete
#manşet

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Amasya İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları- Amasya'nın İlçe ve Mahalle Posta Kodları