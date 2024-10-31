Muhatabımız bizzat Kürt kardeşlerimiz

Elektrik ve gaza ocakta zam yok

Elektrik ve doğal gaza yılbaşından itibaren zam geleceği yönündeki iddiaları yalanlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Ocakta zam gündemimizde yok" dedi. Bayraktar, faturalarda sağlanan devlet desteğinin de gerçek ihtiyaç sahiplerine yönlendirileceğini vurguladı.



