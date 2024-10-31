Muhatabımız bizzat Kürt kardeşlerimiz

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 31 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Elektrik ve gaza ocakta zam yok
Elektrik ve doğal gaza yılbaşından itibaren zam geleceği yönündeki iddiaları yalanlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Ocakta zam gündemimizde yok" dedi. Bayraktar, faturalarda sağlanan devlet desteğinin de gerçek ihtiyaç sahiplerine yönlendirileceğini vurguladı.
Kürt kardeşim bu eli sıkı tut
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’nin son dönemde yaptığı çağrıların, önümüze açılan tarihi fırsat penceresi olduğunu söyledi. Erdoğan, “Sevgili Kürt kardeşim, imanına, İslam'ına, ezanına, vatanına, toprağına, kardeşlik hukukuna sahip çıkmanı istiyoruz. Senden bu eli samimiyetle, sımsıkı tutmanı bekliyoruz” dedi.
Fırtına'da derbi öncesi OHAL
Hafta sonu evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş, olağanüstü hal ilan etti. Günde iki antrenmanla oyuncularını maça hazırlayan tecrübeli teknik adam, geçmiş maçlarda yaşanan olumsuzlukları da gidermeye çalışıyor.