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Müteahhitten kentsel dönüşüm tuzağı: 'İflas ettim' dedi, şoke eden gerçek ortaya çıktı

Müteahhitten kentsel dönüşüm tuzağı: 'İflas ettim' dedi, şoke eden gerçek ortaya çıktı

13:5219/06/2025, Perşembe
DHA
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İstanbul Avcılar’da riskli yapılarını yenilemek isteyen yaklaşık 100 kişi, kentsel dönüşüm için anlaştıkları müteahhitin mağduru oldu. Müteahhit, binanın bir kısmını tamamlayıp 3 dükkan ve 14 daireyi üçüncü kişilere sattıktan sonra “iflas ettim” diyerek çalışmaları durdurdu.

Avcılar'da Merkez Mahallesi Cami Sokak'ta bulunan bina, kentsel dönüşüm kapsamında 3 yıl önce tahliye edilerek yıkıldı. 

Bu binada oturanların anlaştığı müteahhit, inşaatın bir kısmını tamamladıktan sonra iflas ettiğini öne sürerek çalışmaları durdurdu. İddiaya göre müteahhit, yaptığı kısımdaki 3 dükkan ve 14 daireyi de başkalarına sattı. Bunun üzerine mağdur olan malikler ise zaman zaman inşaatta toplanarak yaşanan soruna çözüm bulmaya çalışırken, yeterli çoğunluğa ulaşılamaması ve atılacak adımlar için gereken paranın toplanamaması nedeniyle bir türlü sonuç alınamadı.

'BİR YILDIR ÇİVİ ÇAKILMIYOR'

Kat maliklerinin yöneticisi Rasim Boztoprak, kağıt üzerinde toplam 100'ün üzerinde kişinin göründüğünü belirterek, "Temel sıkıntılarımızdan birisi müteahhidin bırakıp gitmesi. Bir yıldır burada hiçbir işlem yapılmıyor, çivi çakılmıyor. Yüzde 40 inşaat yapmış. İnşaatı tamamlayınca; hak edişe göre alması gereken, sahibi olması gereken dükkanları alıp satmış. Yani hakkı olmadan, hak edişe göre hareket etmeyince çalmış oluyor. İnşaatı yarım bırakıp gitti. Malikler, herkes çaresiz" dedi.

'BUNLARI ALIP SATTI, ORTADAN KAYBOLDU'

Boztoprak, "Dükkanları satmış. Burada 100 küsur kişi mağduruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir araya gelmeye çalışıyoruz. Önerileri alacağız ona göre hareket edeceğiz. Sözleşme feshine gitmemiz lazım. Belediye çoğunluğun 3'te 2'sini sağladığımızda sözleşmeyi feshediyor. Ama bunun hukuksal boyutu da var. 600'er metrekarelik üç dükkandan biri için ihtiyati tedbir kararı aldık.

Malik sayısı çok fazla, 40, 50 kişilik katılım sağlayabiliyor. Maliyet her geçen gün artıyor. Bina 5 kattı, üst kat üzerine çıkılabilen 6'ncı kattaki dubleks daireler ona kaldı. 3 tane 600 metrekarelik dükkanlar vardı. Bunları alıp sattı, ortadan kayboldu. Müteahhit 2-3 yıl önce maliklerden evlerinin büyüklüğüne göre 40-80'er bin lira aldı. Sadece bir dükkana ihtiyati tedbir koyabildik. Malikler bir araya gelemeyince, avukat teminat paraları, mahkeme masrafları da toplanamıyor" diye konuştu.



#Avcılar
#kentsel dönüşüm
#dolandırıcılık
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