Narin Güran cinayetinde, mahkeme hakimi ikinci kez HSK'ya şikayet edildi

2 KİŞİYE 18 KURŞUN SIKIYOR, SERBEST BIRAKILIYOR





'DHA'ya konuşan Avukat Mehmet Selim Aslan, 2024 yılında meydana gelen ve güvenlik kameralarına da yansıyan olayda 2 kişiyi silahla yaralayan şüphelinin aynı hakim tarafından serbest bırakıldığını, ancak müvekkili Mehmet Selim Atasoy'un 8 aydır tutuklu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:









“Kamuoyunda Narin Güran cinayeti olarak bilinen dosyada R.A. ve babası Mehmet Selim Atasoy'un avukatıyım. Müvekkilim 8 aydan fazladır tutukludur. Müvekkilim, alt sınırı 6 ay üst sınırı 5 yıl olan bir suçtan tutukludur. Biz açıkçası bu konuyla alakalı ve hukuka aykırılıkları dile getirmek için HSK'ya başvurduk. Çünkü artık burada bir çözüm bulamayacağımızı anladık. Hakime hanımın kötü niyetli davrandığını düşünüyoruz."