Nesli tükenme tehlikesi altında olan Avrupa porsuğu ölü bulundu

Orhangazi-İznik yolu üzerinde, Keramet köyü yakınlarında nesli tükenme tehlikesi altında olan bir Avrupa porsuğu (Meles meles), yol kenarında ölü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Orhangazi Hayvanlarla Yaşam Derneği, canlının öldüğünü tespit etti.