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Okul inşaatından çıktı: Tüm ekipler seferber oldu, insan kafatası ve kemiklerin kime ait olduğu araştırılıyor

Okul inşaatından çıktı: Tüm ekipler seferber oldu, insan kafatası ve kemiklerin kime ait olduğu araştırılıyor

14:3923/05/2025, Cuma
DHA
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Kars'ta okul inşaatının temel kazısında insan kafatası ve çok sayıda kemik bulundu. Güvenlik görevlisinin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde yapılan ilk inceleme sonrasında kafatasının kime ait olduğunu ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Soruşturma sürüyor.

Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Ali Rıza Aslan Sokak'taki Halk Kütüphanesi'nin arkasındaki okul binası inşaat alanında meydana geldi.


İnşaat alanında temel kazısı yapıldığı sırada kütüphane güvenlik görevlisi, çıkarılan toprakta kafatası olduğunu fark etti.

Güvenlik görevlisinin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi.


Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde yapılan ilk inceleme sonrasında kafatasının kime ait olduğunu ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.


Soruşturma sürüyor. 

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