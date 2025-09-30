Organını tamamen dolduran 8 santimetrelik 'geyik boynuzu' böbrek taşı ameliyatla çıkarıldı

Operasyonu gerçekleştiren Üroloji Kliniği Uzmanı Dr. Mehmet Levent Akbulut, taşın büyüklüğüne dikkat çekerek, "Hastamızın böbreğinde yaklaşık 8 santimetre çapında büyük bir taş vardı. Tıpta bu tabloya ‘staghorn’, yani geyik boynuzu taşı diyoruz. Eğer bu taş alınmasaydı, böbrek fonksiyonunu tamamen kaybedebilirdi. Biz de perkütan nefrolitotomi adını verdiğimiz kapalı yöntemi tercih ettik. Tomografi yardımıyla planlama yaparak, böbreğe küçük bir delikten girip taşı parçalara ayırarak tamamen temizledik. Ameliyat sonrası hastamızın böbreği taşsız hale getirildi" dedi. Dr. Akbulut, söz konusu yöntemin açık ameliyata göre çok daha hızlı iyileşme süreci sağladığını ve bu tür kompleks operasyonların Malatya’da başarıyla gerçekleştirilebildiğini belirtti.