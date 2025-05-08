İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte büyük panik yaşandı. Artçılar devam ederken, vatandaşlar bir yandan oturdukları binaların güvenliğini sorgulamaya başladı. Peki, yaşadığınız binanın depreme ne kadar dayanıklı olduğunu biliyor musunuz? Prof. Dr. Nihat Kabay, yöntemini tek tek anlattı. İşte yapmanız gerekenler.
Türkiye’de her büyük depremin ardından yapı güvenliği tartışmaları yeniden gündeme geliyor. Özellikle Marmara Bölgesi gibi riskli alanlarda yaşayan vatandaşlar, oturdukları binaların depreme dayanıklılığını sorguluyor.
Marmara Bölgesi’nde yer alan nemli bölgelerde, yıllar içinde bodrum katlarda oluşan çatlaklar ve demirlerdeki paslanma, büyük bir tehlikenin habercisi olabilir.
Prof. Dr. Nihat Kabay, binaların yapımında kullanılan malzemelerin, özellikle betonun kalitesine dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
Prof. Dr. Nihat Kabay’a göre en kritik konulardan biri ise, beton karışımında deniz kumunun kullanılıp kullanılmadığı. Bu malzeme, uygun şekilde elenip hazırlanmazsa içerdiği tuz ve deniz kabukları nedeniyle binanın taşıyıcı sistemini yıllar içinde çöküşe götürebileceğini aktardı.
BODRUM KATA BAKIN
Prof. Dr. Nihat Kabay, deniz kumu ve tuz içerdiği için beton içindeki donatının (demirin) paslanmasına neden olduğunu ve bu durumun, binanın taşıyıcı sisteminin zamanla zayıflamasına yol açtığını belirterek dikkat çeken uyarılarda bulundu.
“Betonun içindeki demir zamanla paslanır ve dayanıklılığı kaybeder. Bu da olası bir depremde yapının çökmesine neden olabilir” diyen Kabay, bu tip yapılarda yaşayan vatandaşlara acil denetim çağrısı yaptı.
Nihat Kabay, en net işaretlerden biri bodrum katındaki duvarlarda görülen nem kaynaklı çatlaklar ve demir aksamda oluşan paslanmalar olduğunu belirtirken vatandaşlara, “Bodrum katlara inin, kolon ve kirişleri dikkatle inceleyin. Eğer paslı demir görüyorsanız, binanızda kullanılan kumda ciddi sorun olabilir” uyarısında bulundu.