Para yetmedi 13 daire aldılar

Gül İnşaat yetkilisi Zafer Gül, 2015’te Beylikdüzü Belediyesi’ne vermek zorunda kaldığı rüşveti anlattı. Buna göre, o dönem İmamoğlu yönetiminde olan belediye, konut projesine başlayan Gül ve arsa sahibinden 2,5 milyon dolar rüşvet istedi. Paranın bir kısmı ödendi ancak sıkıntı yaşanınca geri kalan kısım için belediye projeden 13 daire seçip aldı.