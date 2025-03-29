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Para yetmedi 13 daire aldılar

Para yetmedi 13 daire aldılar

04:0029/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 29 Mart 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 29 Mart 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Sosyal medyaya ‘yaş’ta mutabakat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da basın mensuplarıyla biraraya geldi. Gündemi değerlendiren, projeler hakkında bilgi veren Uraloğlu, sosyal medyada yaş sınırlaması için, “Geldiğimiz nokta şudur: Sosyal medyada 13 ile 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altı izin verilmesin, şeklinde. Genel bir mutabakat sağladığımızı söyleyebiliriz” dedi.

Para yetmedi 13 daire aldılar

Gül İnşaat yetkilisi Zafer Gül, 2015’te Beylikdüzü Belediyesi’ne vermek zorunda kaldığı rüşveti anlattı. Buna göre, o dönem İmamoğlu yönetiminde olan belediye, konut projesine başlayan Gül ve arsa sahibinden 2,5 milyon dolar rüşvet istedi. Paranın bir kısmı ödendi ancak sıkıntı yaşanınca geri kalan kısım için belediye projeden 13 daire seçip aldı.

Fenerbahçe güle oynaya

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşan Fenerbahçe rahat bir galibiyet aldı. Rakibi karşısında Skriniar, Oğuz Aydın, Szymanski ve Talisca'nın (pen) golleriyle ilk yarıda sonuca giden sarı-lacivertli takım lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Bodrum'un gollerini ise Puscas (pen) ve Fredy attı.

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